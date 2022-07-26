Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО, а EBU назвали страну, где состоится Евровидение 2023: новости за 25 июля

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, двух министров времен Януковича подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения", названа страна, где состоится Евровидение 2023. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 июля - в материале РБК-Украина.

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Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

На этой неделе Верховная рада назначит нового генерального прокурора Украины. Им станет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин. Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.

В то же время, Служба безопасности Украины пока останется без постоянного главы. СБУ в статусе исполняющего обязанности будет руководить Василий Малюк. Ранее источники издания объясняли, что ему дали испытательный срок.

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Также Руслан Демченко отстранен от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Сообщается, что Демченко был уволен с должности из-за проблем со здоровьем, требующих серьезного лечения.

Двух министров времен Януковича подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения"

Двух бывших министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных структурах, речь идет о бывшем главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче.

Официально! Названа страна, где состоится Евровидение 2023

Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение провести конкурс в Великой Британии.

Такое решение было принято после изучения возможности проведения конкурса в Украине. EBU сделал вывод, что из соображений безопасности это невозможно.

В Канаде мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. Есть жертвы

В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. В результате инцидента есть жертвы.

Сообщается, что массовая стрельба произошла утром в городке Лэнгли недалеко от Ванкувера. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

В Киеве за неделю вдвое выросло количество заболеваний COVID-19

Только за последнюю неделю в Киеве вдвое возросло количество заболеваний COVID-19. Горожан призывают вакцинироваться.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, за период с 11 по 17 июля были зарегистрированы 112 случаев заболевания коронавирусом, а с 18 до 24 июля - 245 случаев.

Налетят дожди и немного припечет: где погода может сильно ухудшиться

Погода в Украине в ближайшие сутки может ухудшиться в нескольких областях. Часть страны накроет жарой, а часть начнет заливать дождями.

Какая погода ждет украинцев во вторник, 24 июля - читайте в материале Styler.