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Двух министров времен Януковича подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения"

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 14:11
Двух министров времен Януковича подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения" Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Владислав Красинский

Двух бывших министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных структурах, речь идет о бывшем главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче.

По оперативной информации, они находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Досудебное расследование установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны бывшим президентом России Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины.

"Совершенно осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продления пребывания черноморского флота России на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства агрессора, использованных во время аннексии АР Крым и Севастополя в 2014 году", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что экс-министры принимали участие в подготовке проекта соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта закона Украины о ратификации этого соглашения.

Также министры организовали одобрение главами центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, чтобы создать иллюзию законности подготовки документов перед их подписанием и ратификацией.

При этом проект "Харьковских соглашений" перед принятием даже не прошел правовую экспертизу.

Бывших министров подозреваются в совершении госизмены, путем нанесения ущерба Украине в интересах России.

Отметим, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал от имени Украины соглашение с РФ, которым на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе якобы под предлогом получения скидки на газ.

Напомним, ранее заочное расследование в деле о Харьковских соглашениях разрешили в отношении бывшего премьера Николая Азарова, который подозревается в госизмене по предварительному сговору.

Азарову объявили подозрение в деле о Харьковских соглашениях еще в марте 2022 года.

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Александр Лавринович ГБР
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