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Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 12:12
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Фото: Руслан Демченко (rnbo gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Руслан Демченко - чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал Первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным консулом Украины в Стамбуле.

На должность первого заместителя секретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу.

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Владимир Зеленский СНБО
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