Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента .

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Руслан Демченко - чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал Первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным консулом Украины в Стамбуле.

На должность первого заместителя секретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.