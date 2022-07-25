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У Зеленского назвали причину увольнения Демченко из СНБО

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Понедельник 25 июля 2022 17:36
У Зеленского назвали причину увольнения Демченко из СНБО Фото: Руслан Демченко (rnbo gov ua)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Руслан Демченко был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за проблем со здоровьем, требующих серьезного лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка журналистам.

Он сказал, что президент Владимир Зеленский продолжает кардинально менять работу блока безопасности и обороны с учетом вызовов военного времени. Поэтому сейчас нужны исключительно быстрые профессиональные решения.

"Сегодня имеем изнурительный формат войны. Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в данном случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7. Поэтому из-за личных причин, связанных со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку требует серьезного лечения. Поэтому без конспирологии, пожалуйста", - сказал он.

Подоляк признает, что смена заместителя секретаря СНБО - это информационное событие. Однако он добавил, что кадровые вопросы в этом случае - прерогатива президента, который руководствуется исключительно государственными интересами.

Он добавил, что Демченко - профессиональный дипломат, который активно работал на различных должностях государственной службы в течение практически всего времени независимости Украины.

"Кстати, с первого дня полномасштабного вторжения господин Демченко находился на рабочем месте в Киеве и выполнял свои профессиональные обязанности", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что сегодня Зеленский принял определенные кадровые решения, перераспределил обязанности между другими членами команды и оптимизировал работу СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны.

Напомним, сегодня Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины Руслана Демченко, который занимал эту должность с 16 июня 2020 года.

Демченко также был отстранен от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте.

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Владимир Зеленский СНБО Ирина Подоляк
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