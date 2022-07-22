Названы возможные кандидаты на должности глав СБУ и Офиса генпрокурора

Голосование за новых руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генерального прокурора (ОГП) может состояться на следующей неделе. Предварительные кандидаты уже известны.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в команде власти.

"Окончательное решение еще не принято. Продолжаются встречи и переговоры", - отметил один из собеседников.

Так, на должность генерального прокурора рассматривают главу комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина и руководителя Киевской городской прокуратура Олега Кипера.

При этом собеседники издания считают, что у Костина на данный момент больше шансов возглавить ОГП. На Банковой хотят видеть на этой должности политическую фигуру.

Главой СБУ на постоянной основе, скорее всего, станет Василий Малюк. Хотя его назначение пока могут отложить.

"Малюку дадут поработать прежде чем принять решение", - считает информированный источник РБК-Украина.

Андрей Костин

Народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году закончил с отличием Юридический институт Одесского государственного университета. В том же году получил Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, стал членом Одесской областной коллегии адвокатов. С 14 января 2020 года - глава комитета ВР по вопросам правовой политики.

Олег Кипер

Руководитель Киевской прокуратуры. Бывший заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности “Правоведение”. В начале 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах руководителя Офиса президента Андрея Ермака. На должности советника консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов.

В июне 2020 года приказом генпрокурора Олег Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева, а в июле уже стал руководителем прокуратуры столицы.

Василий Малюк

В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение. С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности.

В 2020 году занял должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. До июля 2022 года занимал должность замглавы СБУ, а 18 июля был назначен исполняющим обязанности главы ведомства.