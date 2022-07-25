ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 18:33
Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины Фото: глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Елизавета Драбкина

На этой неделе Верховная рада назначит нового генерального прокурора Украины. Им станет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.

В то же время, Служба безопасности Украины пока останется без постоянного главы. СБУ в статусе исполняющего обязанности будет руководить Василий Малюк. Ранее источники издания объясняли, что ему дали испытательный срок.

Андрей Костин

Народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

С 14 января 2020 года - глава Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Впоследствии в своем обращении Зеленский пояснил, что вопросы к чиновникам возникли из-за коллаборационизма их подчиненных, в частности, связей между сотрудниками силовыми структурами Украины и спецслужбами России.

19 июля Верховная рада уволила Баканова и Венедиктову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор Верховная рада
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине