Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины
На этой неделе Верховная рада назначит нового генерального прокурора Украины. Им станет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.
Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.
В то же время, Служба безопасности Украины пока останется без постоянного главы. СБУ в статусе исполняющего обязанности будет руководить Василий Малюк. Ранее источники издания объясняли, что ему дали испытательный срок.
Андрей Костин
Народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".
В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.
С 14 января 2020 года - глава Комитета ВР по вопросам правовой политики.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.
Впоследствии в своем обращении Зеленский пояснил, что вопросы к чиновникам возникли из-за коллаборационизма их подчиненных, в частности, связей между сотрудниками силовыми структурами Украины и спецслужбами России.
19 июля Верховная рада уволила Баканова и Венедиктову.