Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО, а EBU назвали країну, де відбудеться Євробачення 2023: новини за 25 липня

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО, двох міністрів часів Януковича підозрюють у держзраді за "Харківські угоди", названо країну, де відбудеться Євробачення 2023. Детальніше про те, що сталося у понеділок, 25 липня - в матеріалі РБК -Україна.

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Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України

Цього тижня Верховна рада призначить нового генерального прокурора України. Ним стане голова комітету з питань правової політики Андрій Костін. Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.

Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Демченко з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Також Демченко відсторонений від посади голови комітету з питань розвідки при президентові України.

Повідомляється, що Демченка було звільнено через проблеми зі здоров'ям, що потребували серйозного лікування.

Двох міністрів часів Януковича підозрюють у держзраді за "Харківські угоди"

Двох колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича підозрюють у державній зраді. Їм повідомлено про підозру за підготовку "Харківських угод".

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних структурах, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.

Офіційно! Названо країну, де відбудеться Євробачення 2023

Євробачення 2023 пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії.

Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. EBU ухвалила висновок, що з міркувань безпеки це неможливо. \

У Канаді чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. Є жертви

У канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту є жертви.

Повідомляється, що масова стрілянина сталася вранці в містечку Ленглі недалеко від Ванкувера. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

У Києві за тиждень вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19

Лише за останній тиждень у Києві вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19. Містян закликають вакцинуватися.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, за період з 11 до 17 липня були зареєстровані 112 випадків захворювання на коронавірус, а з 18 до 24 липня - 245 випадків.

Налетять дощі і трохи припече: де погода може сильно погіршитися

Погода в Україні найближчої доби може погіршитися в декількох областях. Частина країни накриє спекою, а частина почне заливати дощами.

Яка погода чекає українців завтра - читайте в матеріалі Styler.