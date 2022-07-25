Демченко лишился еще одной должности, - источник
Фото: Руслан Демченко лишился еще одной должности (twitter.com/mukhin.ua)
Руслан Демченко отстранен от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Эту должность займет начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время собеседники издания отметили, что Демченко был уволен с поста первого замсекретаря СНБО "сугубо по личным причинам".
Назначать его на другие должности не планируют.
Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
На должность первого заместителя секретаря СНБО он был назначен 16 июня 2020 года.