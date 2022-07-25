Демченко лишился еще одной должности, - источник

Руслан Демченко отстранен от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Эту должность займет начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время собеседники издания отметили, что Демченко был уволен с поста первого замсекретаря СНБО "сугубо по личным причинам".

Назначать его на другие должности не планируют.