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Демченко лишился еще одной должности, - источник

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 июля 2022 14:39
Демченко лишился еще одной должности, - источник Фото: Руслан Демченко лишился еще одной должности (twitter.com/mukhin.ua)
Автор: Владислав Красинский, Руслан Гаращенко

Руслан Демченко отстранен от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Эту должность займет начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время собеседники издания отметили, что Демченко был уволен с поста первого замсекретаря СНБО "сугубо по личным причинам".

Назначать его на другие должности не планируют.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

На должность первого заместителя секретаря СНБО он был назначен 16 июня 2020 года.

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