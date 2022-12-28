Зеленський провів Ставку, а Орбан оскандалився заявою про Україну: новини за 27 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на Донбасі та підготували план на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

На засіданні учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямів щодо ситуації на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, у тому числі поблизу Бахмута та Кремінної.

Орбан натякнув на бажання поразки України у війні. У Кулеби різко йому відповіли

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна Росії проти України може продовжуватися доти, доки США та інші союзники допомагатимуть їй.

У МЗС України наголосили, що за допомогою таких заяв Орбан непрямо закликає до поразки України. Він вкотре продемонстрував патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість.

КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву

Конституційний суд України під час засідання визнав конституційним закон, згідно з яким УПЦ Московського патріархату має змінити свою назву, оскільки вона не вказує на її приналежність до Росії.

"Конституційний суд України ухвалив рішення у справі про повну назву релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними", - сказано в повідомленні суду.

Чи буде світло по Україні на Новий рік: відповідь Шмигаля

Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Хочу наголосити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - зазначив він.

В Україні можуть дозволити виїзд за кордон ще одній групі населення

Кабінет міністрів планує дозволити виїзд за кордон українцям призовного віку, які отримали бронювання від призову, розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, відповідний проект ухвали вже був підготовлений. Його мають схвалити Міноборони та Генштаб.

Гайдай пояснив стратегічну важливість деокупації Кремінної

Українські військові за допомогою звільнення Кремінної від російських окупантів зможуть розбити вороже угруповання на дві частини, наголосив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони (окупанти - ред.) чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У них тоді будуть дуже невеликі шанси навіть біля Бахмута продовжувати постійно такі атаки, які вони зараз проводять, тому що їхнє угруповання може бути розбите на дві частини", - зазначив Гайдай.