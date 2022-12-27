Війська РФ зазнають великих втрат, але продовжують наступ під Бахмутом, - Генштаб

Війська РФ, незважаючи на значні втрати в живій силі, не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також окупанти намагаються покращити тактичне становище на Лиманському напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Волківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірьово та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп'янськ, Крохмальне, Берестове та Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка та Коломийчиха – Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Діброви у Луганській області та Ямполівки та Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку артилерійську поразку зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріл з танків та ствольної артилерії по районах Темування, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам'янського та Плавньої Запорізької області.

На Херсонщині знову від російських обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

У зв'язку зі значними втратами особового складу на Луганщині відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення бойових позицій. З метою утримання контролю за ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об'єкт.