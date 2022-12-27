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Орбан натякнув на бажання поразки України у війні. У Кулеби різко йому відповіли

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Угорщина, Вівторок 27 грудня 2022 18:12
Орбан натякнув на бажання поразки України у війні. У Кулеби різко йому відповіли Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просуває наративи свого друга, президента РФ Володимира Путіна (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ України надало чітку відповідь на чергову пропозицію прем’єра-міністра Угорщини Віктора Орбана сісти за стіл україно-російських перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба гадає, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде гру з Європейським союзом, про що він неоднозначно висловився в інтерв'ю виданню Politico.

Угорське видання Magyar Nemzet наводить слова прем'єр-міністр Віктора Орбана про те, що війна Росії проти України може тривати доти, поки США та інші союзники допомагатимуть їй. Ці наративи Орбан, який вважається другом президента Росії Володимира Путіна, вже неодноразово просував в інформаційному просторі, прикриваючись при цьому підтримкою України як суверенної держави.

"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Вчергове Орбан закликав припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів з російськими терористами, які насправді проводять геноцидну війну проти України.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повсякчас говорить про необхідність переговорів з Росією. При цьому він зазначає, що пропозиція щодо проведення україно-російських переговорів у Будапешті є постійною.

Також зазначимо, що Угорщина намагалася блокувати виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро, а також запровадження ліміту цін на газ у ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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