Зеленский провел Ставку, а Орбан оскандалился заявлением про Украину: новости за 27 декабря

Война России против Украины: последние новости

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на Донбассе и подготовили план на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте. Они также обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи Бахмута и Кременной.

Орбан намекнул на желание поражения Украины в войне. У Кулебы резко ему ответили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война России против Украины может продолжаться до тех пор, пока США и другие союзники будут помогать ей.

В МИД Украины подчеркнули, что при помощи таких заявлений Орбан непрямо призывает к поражению Украины. Он в очередной раз продемонстрировал патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость.

КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название

Конституционный суд Украины во время заседания признал конституционным закон, согласно которому УПЦ Московского патриархата должна поменять свое название, поскольку оно не указывает на ее принадлежность к России.

"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" являются конституционными", - сказано в сообщении суда.

Будет ли свет по Украине на Новый год: ответ Шмыгаля

Сейчас есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - отметил он.

В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения

Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва, рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, соответствующий проект постановления уже был подготовлен. Его должны одобрить Минобороны и Генштаб.

Гайдай объяснил стратегическую важность деоккупации Кременной

Украинские военные при помощи освобождения Кременной от российских оккупантов смогут разбить вражескую группировку на две части, подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Они (оккупанты - ред.) четко понимают, что если придет время и Кременная будет деоккупирована ВСУ, то они потеряют стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. У них тогда будут очень небольшие шансы даже возле Бахмута продолжать постоянно такие атаки, которые они сейчас проводят, потому что их группировка может быть разбита на две части", - отметил Гайдай.