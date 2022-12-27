Після вибухів на аеродромі в Енгельсі РФ розосередила авіацію, - Ігнат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафона.

"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - сказав він.

Водночас за словами Ігната, загроза масованого ракетного обстрілу зберігається.

"Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив Ігнат, додавши, що РФ також може використати іранські дрони.

Вибухи на аеродромі в Енгельсі

У ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. Там спрацювала система оповіщення. У місцевих Telegram-каналах повідомляли, що при атаці на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, і ще 4 отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих внаслідок вибухів, проте зазначило, що літаки не постраждали.

Невдовзі на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України та в адміністрації президента України Володимира Зеленського.