Гайдай пояснив стратегічну важливість деокупації Кремінної
Українські військові за допомогою звільнення Кремінної від російських окупантів зможуть розбити вороже угруповання на дві частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Еспресо".
За його словами, окупанти встигли добре підготуватися до оборони Кремінної, зокрема провести мінування, а також підтягнути техніку та резерви.
"Вони чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У них тоді будуть дуже невеликі шанси навіть біля Бахмута продовжувати постійно такі атаки, які вони зараз проводять, тому що їхнє угруповання може бути розбите на дві частини", - зазначив Гайдай.
Він також підкреслив, що звільнення Кремінної відкриє і напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ділянка фронту біля Кремінної є однією з тих, яка потребує максимуму концентрації та зусиль.
Також ми писали, що, згідно з картою Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують просуватися до Кремінної.
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