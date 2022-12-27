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Гайдай пояснив стратегічну важливість деокупації Кремінної

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Вівторок 27 грудня 2022 21:32
Гайдай пояснив стратегічну важливість деокупації Кремінної Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою звільнення Кремінної від російських окупантів зможуть розбити вороже угруповання на дві частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, окупанти встигли добре підготуватися до оборони Кремінної, зокрема провести мінування, а також підтягнути техніку та резерви.

"Вони чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У них тоді будуть дуже невеликі шанси навіть біля Бахмута продовжувати постійно такі атаки, які вони зараз проводять, тому що їхнє угруповання може бути розбите на дві частини", - зазначив Гайдай.

Він також підкреслив, що звільнення Кремінної відкриє і напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ділянка фронту біля Кремінної є однією з тих, яка потребує максимуму концентрації та зусиль.

Також ми писали, що, згідно з картою Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують просуватися до Кремінної.

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