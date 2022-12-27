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В Україні можуть дозволити виїзд за кордон ще одній групі населення: що відомо

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 18:18
В Україні можуть дозволити виїзд за кордон ще одній групі населення: що відомо Ілюстративне фото: в Україні можуть дозволити виїзд за кордон ще одній групі населення (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Кабінет Міністрів планує дозволити виїзд за кордон українцям призовного віку, які отримали бронювання від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Юлії Свириденко в інтерв'ю Forbes.

За її словами, Мінекономіки вже підготувало проект постанови, який деталізує критерії та порядок організації бронювання від призову. Нині його погоджують. Документ мають схвалити Міноборони та Генштаб.

"З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе і дискусійне, воно потребує узгодження позицій та пошуку балансу всіх зацікавлених сторін. Зараз дискусія в самому розпалі. Як тільки буде погоджена позиція, Міністерство економіки вийде з відповідною комунікацією", - розповіла міністр.

Вона зазначила, що якщо проект ухвали затвердять, то процедура єВідрядження втратить сенс, оскільки заброньовані люди зможуть без перешкод перетинати кордон за умови, що у них будуть необхідні документи. Також Мінекономіки працює над тим, щоб перевести бронювання в електронний формат.

"У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання - допомогти бізнесу, що працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках і так далі", - додала вона.

Більш детально про те, кому з чоловіків можна виїжджати України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну на новорічні свята почали повертатися десятки тисяч людей.

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