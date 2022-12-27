КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву

Сьогодні, 27 грудня, Конституційний суд України під час засідання визнав конституційним закон, згідно з яким УПЦ Московського патріархату має змінити свою назву, оскільки вона вказує на її приналежність до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

"Конституційний суд України ухвалив рішення у справі про повну назву релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що КСУ ухвалив рішення у справі про конституційне подання 49 нардепів. Вони хотіли уточнити, чи відповідають Конституції зміни до закону про свободу совісті щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував висновки Європейського суду з прав людини, в яких зазначається:

"Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, яка бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману віруючих і суспільство в цілому і завдяки якому можливо його відрізняти від уже наявних організацій в принципі можна вважати виправданим обмеженням її права вільно вибирати свою назву".

Варто зауважити, що ухвалений Радою у 2018 році закон, який неодноразово ставили під сумнів, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління знаходиться у країні, визнаній агресором, зобов'язана вказувати це у своїй назві.