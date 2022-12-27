"Тактика може змінюватись". Військові розповіли про новий "сценарій" атак по Україні

Росія може розірвати шаблон, що вже склався, про атаки по Україні, адже зазвичай окупанти б'ють або дронами, або ракетами. Українські військові не відкидають, що наступні масовані обстріли території України можуть бути комбінованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись. Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою", - повідомила Наталія Гуменюк.

Це може, як зазначила Гуменюк, підтверджувати той факт, що окупанти вже тривалий час не виводили у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебувають аж три - два з яких підводні.

Крім того, за її словами, Росія отримала нову партію дронів і вже почала їх застосувати для атак по Україні. При цьому, окупанти почали використовувати їх для інших цілей.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля", - додала Гуменюк.