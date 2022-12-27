ua ru
Вт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на Донбасі та підготували план на 2023 рік

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 14:30
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на Донбасі та підготували план на 2023 рік Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу Бахмуту і Кремінної.

Учасники розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Вони окремо зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.

Зазначимо, що попереднє засідання Ставки проходило 23 грудня.

До того ж, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначало, що окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, проте усі їхні спроби оточити місто зазнають невдачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського