Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на Донбасі та підготували план на 2023 рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу Бахмуту і Кремінної.

Учасники розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Вони окремо зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.

Зазначимо, що попереднє засідання Ставки проходило 23 грудня.

До того ж, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначало, що окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, проте усі їхні спроби оточити місто зазнають невдачі.

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