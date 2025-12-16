Зеленський провів перемовини з США, а Європа показала план гарантій безпеки: новини за 15 грудня

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі США у Берліні. А європейські лідери оприлюднили план гарантій безпеки для України.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 15 грудня - у матеріалі РБК-Україна .

В Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних компаній. Формування нового складу очікується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні

Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни. Їх спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.

Натомість українська сторона може надати Польщі доступ до передових безпілотних технологій, які активно розробляються та застосовуються в бойових умовах.

Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни? Що каже опитування КМІС

Згідно з результатами дослідження, лише 9% опитаних вважають, що вибори слід проводити ще до припинення вогню (у вересні цей показник становив 11%). Ще 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення бойових дій та отримання гарантій безпеки, що дещо більше порівняно з вереснем, коли таких було 22%.

Позиції щодо територій різні. Зеленський підбив підсумки переговорів зі США

Україна і США ведуть у Берліні переговори з приводу завершення війни з Росією. Поки що сторони не досягли згоди в питанні територій.

Зеленський нагадав, що зустрічі з американськими посадовцями тривають уже другий день. Зокрема, 14 грудня, переговори тривали понад п'ять годин. При цьому 15 грудня, відбулося вже кілька раундів переговорів. Діалог триває, була предметна розмова вдень.

В Україні запровадять новий підхід до оголошення повітряних тривог, - Свириденко

Система порайонного оповіщення пройшла тестування у 13 регіонах. Передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

СБУ зірвала замах на працівника оборонного заводу в Запоріжжі

Агент збирав інформацію про графік роботи спеціаліста місцевого оборонного заводу, маршрути пересування та організував спостережний пункт біля КПП підприємства. Він знімав відео, стежив за співробітником до місця проживання та звітував куратору з РФ через месенджер.

"Є два рішення": у ЄС зробили заяву щодо використання заморожених активів РФ

Європейський Союз запропонував два базові варіанти рішень щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Саме на цій основі тривають подальші обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, - джерела

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі.

Удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

СБУ вразила підводний човен РФ у Новоросійську

Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів.

США можуть посилати Угорщині сигнал щодо членства України в ЄС, - Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас підкреслила, що членство в Євросоюзі має ґрунтуватися на заслугах. При цьому Україну, Молдову та інші країни попереджали про те, що жодних винятків у контексті процесу вступу не буде.

"Але поширення інформації про цей термін і його зазначення в мирній угоді свідчать про те, що американці, можливо, наполягають на цьому, що може бути гарним сигналом для однієї з наших держав-членів, щоб розблокувати відкриття кластерів, і ми могли рухатися далі", - зазначила вона.

Європа представила план гарантій безпеки для України

Європейські лідери оприлюднили план гарантій безпеки для України. Він, зокрема, передбачає захист неба і судноплавства.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", - йдеться в заяві.