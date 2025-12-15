У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні
Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни. Їх спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - сказав Томчик.
Він підкреслив, що передача авіаційної техніки жодним чином не послабить обороноздатність країни.
Натомість українська сторона може надати Польщі доступ до передових безпілотних технологій, які активно розробляються та застосовуються в бойових умовах.
Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який запланований на пʼятницю, 19 грудня.
Польща передасть Україні МіГ-29
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.
Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.
В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.
За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.
Також раніше стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький дізнався про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 зі ЗМІ, а не від урядовців.
За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цій комунікації "ймовірно сталося непорозуміння".
При цьому у п'ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу для зустрічі Навроцьким. Сторони обговорять питання безпеки, економіки та історії.