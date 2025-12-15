ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен (відео)

Новоросійськ, Понеділок 15 грудня 2025 17:46
UA EN RU
Дрони СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен (відео) Ілюстративне фото: дрони СБУ вдарили по російському підводному човну (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Дрони Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший в історії подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

"Уперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - зазначили в Службі безпеки.

Там уточнили, що на борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Їх росіяни використовують для ударів по території України.

Підводний човен знищили в рамках операції 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. При цьому в умовах антиросійських санкцій будівництво такого підводного човна може обійтися в 500 млн доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для сонарів.

У СБУ звернули увагу, що підводний човен вимушено перебував у порту Новоросійська, оскільки українські воїни своїми дронамі витіснили ворожі кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Підводний човен класу "Варшавянка"

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" - це дизельно-електричний багатоцільовий підводний човен з акцентом на малошумність і скритність. Модифікація 636.3 отримала поліпшену гідроакустичну "оболонку".

Озброєння човнів 636.3 охоплює шість торпедних апаратів калібру 533 мм і боєкомплект торпед/поміщених через апарати крилатих ракет. Цей проєкт здатний нести і запускати крилаті ракети "Калібр" (зазвичай до чотирьох на борту, пуски - через торпедні апарати).

До слова, 2023 року внаслідок атаки на тимчасово окупований Крим Україні вдалося вразити підводний човен "Ростов-на-Дону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Черное море Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі