Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни? Що каже опитування КМІС

Більше 50% громадян України переконані, що проведення виборів можливе лише після підписання остаточної мирної угоди та повного завершення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження КМІС.

Водночас лише 9% респондентів підтримують ідею проведення виборів уже зараз, не чекаючи завершення бойових дій. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке тривало з 26 листопада по 13 грудня.

Згідно з результатами дослідження, лише 9% опитаних вважають, що вибори слід проводити ще до припинення вогню (у вересні цей показник становив 11%). Ще 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення бойових дій та отримання гарантій безпеки, що дещо більше порівняно з вереснем, коли таких було 22%.

Водночас більшість опитаних – 57% - наполягають на тому, що виборчий процес має відбутися лише після повного завершення війни та укладення мирної угоди.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що серед переважної більшості українців наразі відсутній запит на проведення загальнонаціональних виборів до закінчення бойових дій.

Він також підкреслив, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим, а його легітимність у суспільстві не ставиться під сумнів. Через це заклики до проведення виборів під час війни сприймаються громадськістю критично та розцінюються як спроби послабити державу.

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 547 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, що перебувають під контролем української влади.