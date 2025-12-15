Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела

Безпілотники Служби безпеки України втретє за останній тиждень завдали удару по нафтовидобувних платформах Росії в Каспійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ цього разу уразили платформу компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна.

Внаслідок атаки було пошкоджено критично важливе обладнання, через що виробничі процеси на об’єкті зупинилися.

Зазначається, що 11 та 12 грудня безпілотники СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у Росії та в її секторі Каспійського моря - його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та близько 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно - й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.