СБУ зірвала замах на працівника оборонного заводу в Запоріжжі

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 12:32
СБУ зірвала замах на працівника оборонного заводу в Запоріжжі Ілюстративне фото: СБУ зірвала замах на працівника оборонного заводу (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України спільно з Націполіцією запобігли замаху на посадовця оборонного підприємства у Запоріжжі. Агент РФ готував фізичну ліквідацію провідного спеціаліста місцевого оборонного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сдужбу СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний безробітний житель Запоріжжя, якого російські спецслужби завербували через Telegram-канали з пропозиціями "легкого заробітку". Після виконання тестових завдань йому доручили підготовку замаху.

Агент збирав інформацію про графік роботи посадовця, маршрути пересування та організував спостережний пункт біля КПП підприємства. Він знімав відео, стежив за співробітником до місця проживання та звітував куратору з РФ через месенджер.

Крім основного завдання, затриманий також відстежував місця дислокації Сил оборони у Запоріжжі для можливих ударів керованими авіабомбами. СБУ затримала агента під час проведення дорозвідки поблизу військового транспорту. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію провели співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці. За даними української держбезпеки, російська ФСБ готувала вибухи у київському метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства відомих українців.

