США можуть посилати Угорщині сигнал щодо членства України в ЄС, - Каллас
Чутки про те, що мирний план США передбачає швидке членство України в ЄС, може бути сигналом для Угорщини.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Каллас підкреслила, що членство в Євросоюзі має ґрунтуватися на заслугах. При цьому Україну, Молдову та інші країни попереджали про те, що жодних винятків у контексті процесу вступу не буде.
"Але поширення інформації про цей термін і його зазначення в мирній угоді свідчать про те, що американці, можливо, наполягають на цьому, що може бути гарним сигналом для однієї з наших держав-членів, щоб розблокувати відкриття кластерів, і ми могли рухатися далі", - зазначила вона.
Варто зауважити, що Каллас, вочевидь, мала на увазі Угорщину, оскільки лише вона блокує початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу.
Чутки про мирний план США
Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела писало про те, що Україна хоче вступити до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Це питання нібито обговорюється у рамках переговорів щодо мирного плану США.
Наразі Україна навіть не розпочала переговори про вступ до ЄС, оскільки цей процес блокує Угорщина. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що він проти членства України у блоці та вигадував різні виправдання своєї позиції.
Як пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів, вступ України до 1 січня 2027 року деякі чиновники вважають абсолютно неможливим.
За даними видання, зазвичай вступні переговори займають багато років. При цьому в контексті України є й інші перешкоди, які не дозволять їй стати членом ЄС так швидко.