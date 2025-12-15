"Є два рішення": у ЄС зробили заяву щодо використання заморожених активів РФ
Європейський Союз запропонував два базові варіанти рішень щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.
Про це заявив речник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, ЄС запропонував "два фундаментальні рішення" щодо репараційної позики та альтернативного спільного запозичення. Саме на цій основі тривають подальші обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.
"Ми пропонуємо два рішення, які гарантуватимуть, що у 2026 та 2027 роках Україна матиме необхідне фінансування. Якщо подивитися на наявні цифри, на початку року Україна загалом забезпечена ресурсами, а вже на початку весни можуть набути чинності нові рішення", - зазначив Уйварі.
Він додав, що саме такий підхід формує бачення Європейської комісії щодо часових рамок подальших фінансових рішень стосовно підтримки України.
Замороженні активи РФ
Нагадаємо, 12 грудня країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.
Голова Євроради Антоніу Кошта також підтвердив, що російські активи будуть заморожені до завершення війни Росії проти України.
Також повідомлялось, що наразі Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими російськими активами.
Втім, проти виступає Бельгія. Саме в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться велика частина заморожених активів Росії.
Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб Євросоюз забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Зокрема, йдеться про надання необхідних ресурсів на випадок, якщо Росія запровадить санкції.