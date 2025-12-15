В Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних компаній. Формування нового складу очікується у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета - забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - повідомила Свириденко.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Прем’єрка зазначила, що всю інформацію щодо перебігу відбору кандидатів буде оприлюднювати Міністерство економіки. Формування нового складу наглядових рад планується у січні.

За її словами, відповідно до урядового плану, у понеділок, 15 грудня, розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній енергетичного сектору.

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.

Як наголосила Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

Також відомо, що Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

Як пояснив міністр економіки України Олексій Соболев, при зміні наглядових рад держкомпаній, зокрема енергетичних, де склад сформовано у повному обсязі, перегляду та перепризначенню будуть підлягати лише представники держави.

Всі деталі про корупційну справу в "Енергоатомі" - читайте в матеріалі РБК-Україна.