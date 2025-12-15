ua en ru
В Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Понеділок 15 грудня 2025 09:11
В Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній Фото: Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Ірина Глухова

Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних компаній. Формування нового складу очікується у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Розпочинаємо наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств", - проінформувала Свириденко.

За її словами, відповідно до урядового плану, у понеділок, 15 грудня, розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній енергетичного сектору.

Йдеться, зокрема, про

  • ТОВ "Оператор газотранспортної системи України",
  • АТ "Українські розподільні мережі",
  • АТ "Оператор ринку",
  • ПАТ "Центренерго",
  • "Енергетичну компанію України",
  • НАЕК "Енергоатом",
  • АТ "Укренерго",
  • АТ "Укргідроенерго".

Прем’єрка зазначила, що всю інформацію щодо перебігу відбору кандидатів буде оприлюднювати Міністерство економіки. Формування нового складу наглядових рад планується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета - забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - повідомила Свириденко.

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.

Як наголосила Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

Також відомо, що Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

Як пояснив міністр економіки України Олексій Соболев, при зміні наглядових рад держкомпаній, зокрема енергетичних, де склад сформовано у повному обсязі, перегляду та перепризначенню будуть підлягати лише представники держави.

Всі деталі про корупційну справу в "Енергоатомі" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

