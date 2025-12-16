Зеленский провел переговоры с США, а Европа показала план гарантий безопасности: новости за 15 декабря

Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с США в Берлине. А европейские лидеры обнародовали план гарантий безопасности для Украины.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 15 декабря - в материале РБК-Украина .

В Украине стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда энергетических компаний. Формирование нового состава ожидается в январе.

Кроме этого, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

В Польше назвали количество истребителей МиГ-29, которые передадут Украине

Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся у страны. Их спишут с баланса польской армии до конца декабря.

Взамен украинская сторона может предоставить Польше доступ к передовым беспилотным технологиям, которые активно разрабатываются и применяются в боевых условиях.

Сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны? Что говорит опрос КМИС

Согласно результатам исследования, только 9% опрошенных считают, что выборы следует проводить еще до прекращения огня (в сентябре этот показатель составлял 11%). Еще 25% респондентов поддерживают проведение выборов в случае прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности, что несколько больше по сравнению с сентябрем, когда таких было 22%.

Позиции по территориям разные. Зеленский подвел итоги переговоров с США

Украина и США ведут в Берлине переговоры по поводу завершения войны с Россией. Пока стороны не достигли согласия в вопросе территорий.

Зеленский напомнил, что встречи с американскими чиновниками продолжаются уже второй день. В частности, 14 декабря, переговоры продолжались более пяти часов. При этом 15 декабря, состоялось уже несколько раундов переговоров. Диалог продолжается, был предметный разговор днем.

В Украине введут новый подход к объявлению воздушных тревог, - Свириденко

Система порайонного оповещения прошла тестирование в 13 регионах. Передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

СБУ сорвала покушение на работника оборонного завода в Запорожье

Агент собирал информацию о графике работы специалиста местного оборонного завода, маршрутах передвижения и организовал наблюдательный пункт возле КПП предприятия. Он снимал видео, следил за сотрудником до места жительства и отчитывался куратору из РФ через мессенджер.

"Есть два решения": в ЕС сделали заявление по использованию замороженных активов РФ

Европейский Союз предложил два базовых варианта решений по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Именно на этой основе продолжаются дальнейшие обмены и дискуссии перед саммитом Европейского совета на этой неделе.

Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, - источники

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море.

Удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

СБУ поразила подводную лодку РФ в Новороссийске

Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов. Учитывая введенные международные санкции строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн долларов.

США могут посылать Венгрии сигнал относительно членства Украины в ЕС, - Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что членство в Евросоюзе должно основываться на заслугах. При этом Украину, Молдову и другие страны предупреждали о том, что никаких исключений в контексте процесса вступления не будет.

"Но распространение информации об этом сроке и его указание в мирном соглашении свидетельствуют о том, что американцы, возможно, настаивают на этом, что может быть хорошим сигналом для одного из наших государств-членов, чтобы разблокировать открытие кластеров, и мы могли двигаться дальше", - отметила она.

Европа представила план гарантий безопасности для Украины

Европейские лидеры обнародовали план гарантий безопасности для Украины. Он, в частности, предусматривает защиту неба и судоходства.

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и ее народ заслуживают процветающее, независимое и суверенное будущее, свободное от страха перед возможной будущей агрессией России", - говорится в заявлении.