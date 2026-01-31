ua en ru
SpaceX відрізає росіян від Starlink: компанія почала боротьбу з атаками дронів

Субота 31 січня 2026 22:35
UA EN RU
SpaceX відрізає росіян від Starlink: компанія почала боротьбу з атаками дронів Фото: перші контрзаходи є тимчасовими (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія SpaceX на прохання Міноборони України почала вживати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами по нашій країні.

Про це заявив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш"), повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Флеш зазначив, що не може публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено далі. Однак він наголосив, що всі ці дії спрямовані на одну мету: захист українців (як військових, так і цивільних) і об'єктів інфраструктури від загрози ударів російськими дронами.

Також він додав, що поточні рішення є тимчасовими або ж іншими словами "екстреними". Пізніше вони будуть замінені більш глобальним та продуманим рішенням, на яке знадобиться певний час.

"Давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Starlink та особисті Starlink, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - пише Флеш.

Сергій Бескрестнов підкреслив, що обов'язково буде придумано спосіб, як зібрати інформацію по армії і зробити це так, щоб українські війскові довірили цю інформацію.

Резюмуючи Флеш поінформував, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міноборони.

РФ використовує Starlink

Нагадаємо, 23 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни все частіше використовують Starlink на своїх дронах, щоб обходити українську ППО.

Того ж дня глава Міноборони Михайло Федоров повідомив, що через кілька годин після виявлення таких дронів міністерство зв'язалося з SpaceX, щоб вирішити цю проблему.

Пізніше на подяку Федорова за вирішення проблем відповів засновник Starlink Ілон Маск, заявивши, що радий допомогти.

Starlink Війна в Україні Дрони
