Головна » Новини » Війна в Україні

Наступ ЗСУ на півдні: Сирський розкрив ключові успіхи операції

Понеділок 23 лютого 2026 13:09
Наступ ЗСУ на півдні: Сирський розкрив ключові успіхи операції Фото: ЗСУ на півдні звільнили вісім населених пунктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України у ході наступу на півдні звільнили вісім населених пунктів та близько 400 квадратних кілометрів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ситуація на цій ділянці (у Південній операційній зоні – ред.) складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", - заявив Сирський.

За його словами, попри це, українські воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Так, з кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратних кілометрів території та вісьмома населеними пунктами.

"Мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Наступ ЗСУ на півдні: Сирський розкрив ключові успіхи операції

Що відомо про наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, усередині лютого російські "воєнкори" заявили про нібито контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони Півдня пояснили реальну ситуацію на фронті.

Згодом, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники звільнили від російських окупантів близько 300 квадратних кілометрів території на південній ділянці фронту.

Також вчора, 22 лютого, повідомлялось, що Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета – зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

