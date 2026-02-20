Україна звільнила від окупантів 300 квадратних кілометрів на півдні, - Зеленський

Українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів. Це сталося на південній ділянці фронту.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українські воїни просуваються на півдні.

"Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні можу насамперед привітати нашу армію - всі сили оборони, тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - зазначив президент.

Зеленський не уточнив, за який саме період українським воїнам вдалося досягти таких успіхів.

За його словами, Україна користується ситуацією з відключенням терміналів Starlink у росіян. Але й українські захисники стикалися з перебоями.

"Є проблеми, є виклики", - сказав він, визнавши, що невдачі, з якими стикалася Росія, "набагато серйозніші".