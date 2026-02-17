РФ шукала "аналог Starlink", але він підвів: ГУР розкрило проблеми окупантів

Російські підрозділи вздовж лінії фронту зіткнулися з масовими перебоями супутникового зв’язку, що одразу позначилося на управлінні військами. Це створило проблеми для окупантів, а їхні альтернативи не спрацювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними розвідки, через втрату доступу до стабільного супутникового інтернету російські військові намагаються використовувати власні системи зв’язку, однак їхні можливості значно поступаються західним технологіям.

Російські "аналоги" не працюють стабільно

Окупанти намагаються застосовувати альтернативні термінали, що працюють через супутники серії "Ямал", однак така система не забезпечує стабільного зв’язку та передачі відео.

Через обмежену кількість супутників вона не може покривати всю лінію фронту, а основний ресурс супутникової групи використовується для потреб абонентів у Росії.

Перехоплення переговорів російських військових свідчать, що навіть за наявності таких пристроїв зв’язок часто нестабільний і не дозволяє ефективно передавати дані на командні пункти.

Наслідки для російських військ

У ГУР зазначають, що проблеми зі Starlink вже вплинули на координацію підрозділів, логістику та застосування безпілотних систем - як наземних, так і повітряних. Це ускладнює взаємодію російських військ і знижує ефективність їхніх бойових дій.