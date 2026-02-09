ЗСУ почали контрнаступ? У Силах оборони Півдня розкрили правду про мапи росіян

Російські "воєнкори" заявили про нібито контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони Півдня ці повідомлення спростували та пояснили реальну ситуацію на фронті.

Про це РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, якщо порівняти карти, які поширюють російські пропагандисти, з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, можна побачити суттєві розбіжності.

Зокрема, російська сторона заявляє, що їхні війська нібито майже підійшли до Покровського в Дніпропетровській області, однак реальна ситуація на фронті цього не підтверджує.

Волошин пояснив, що росіяни здійснюють інфільтраційні дії - невеликі спроби проникнення, які згодом подають як нібито захоплення населених пунктів.

Як приклад він навів заяви РФ про "взяття" Тернуватого, хоча до реальної лінії бойового зіткнення там щонайменше 10–15 кілометрів.

"Вони перебували там лічені години, після чого були знищені нашими військовими", - зазначив речник.

Він додав, що на офіційних сторінках Сил оборони Півдня оприлюднено відео знищення ворожих груп біля знака населеного пункту Тернувате.

Волошин наголосив, що росіяни малюють спотворену лінію бойового зіткнення, таким чином вони намагаються виправдати власні попередні неправдиві заяви, поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.

Фото: карта, яку поширюють російські пропагандисти

"Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії - щодня до двох десятків - для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели скрізь зачистки (в районі тих населених пунктів, де росіяни заявляють про початок нашого "контрнаступу", - ред.), - пояснив він.

Як підсумував речник Сил оборони Півдня, "з військової точки зору ці дії не є контрнаступом".

Фото: карта Генштабу ЗСУ