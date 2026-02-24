Продалися за 30 доларів: жителі Ізмаїла реєстрували Starlink для росіян

Контррозвідка та кіберфахівці Служби безпеки України викрили на Одещині двох громадян України, яких завербували для незаконної реєстрації систем Starlink для російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як працювала схема

За даними слідства, фігурантами є двоє жителів Ізмаїла - 36-річний безробітний чоловік та його 28-річна співмешканка. За версією правоохоронців, вони погодилися співпрацювати з ворогом після того, як знайшли оголошення про "легкий заробіток" у Telegram.

За кожен зареєстрований термінал Starlink представники РФ нібито обіцяли їм по 30 доларів.

Щоб залучити більше людей до схеми, підозрювані намагалися знайти інших виконавців, зокрема планували залучити місцевих наркозалежних для оформлення документів.

Затримання і докази

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів до реалізації схеми. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з російськими кураторами.

Серед знайдених матеріалів - листування, інструкції щодо легалізації обладнання та узгодження способів отримання винагороди.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Затриманим повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.

Санкція передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.

Попередження від СБУ

У спецслужбі наголосили, що допомога окупантам із реєстрацією Starlink є кримінальним злочином.

Правоохоронці зазначають, що ворог може діяти як через відкриті оголошення про підробіток, так і видавати себе за українських військових, які нібито потребують допомоги з активацією обладнання.

СБУ закликає громадян бути пильними та не піддаватися на подібні пропозиції.