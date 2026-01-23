ua en ru
Росія все більше використовує Starlink на дронах для обходу української ППО, - Spiegel

Росія, П'ятниця 23 січня 2026 16:41
Росія все більше використовує Starlink на дронах для обходу української ППО, - Spiegel Ілюстративне фото: Росія встановлює термінали Starlink на дронах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія дедалі активніше намагається обійти українську протиповітряну оборону за допомогою встановлення на ударні дрони "Шахед" і "Молнія" терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Видання звернуло увагу, що вперше повідомлення про Starlink на російських дронах з'явилися у 2024 році, але зараз є ознаки, що використання терміналів американської компанії росіянами масштабується.

"Ці пристрої встановлюються, зокрема, під час ударів по цивільній інфраструктурі України на далекобійних дронах типу Shahed ("Герань"), а також на тактичних ударних дронах типу "Молнія" з дальністю до 50 кілометрів", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в коментарі Spiegel.

Навіщо РФ використовує Starlink

Томас Вітінгтон, військовий аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, що спеціалізується на радіоелектронній боротьбі та військовому зв'язку, розповів, що Starlink в ударних дронах Росія використовує для того, щоб зробити їх незалежними від глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS).

GNSS - це збірний термін для різних супутникових систем, таких як GPS, Galileo і російський ГЛОНАСС.

За словами Вітінгтона, сигнали GNSS вразливі для перешкод, тоді як канали Starlink складно заглушити, оскільки вони використовують вузькоспрямовані, тобто сильно сфокусовані сигнали і високі частоти. Зокрема, термінал Starlink на дроні постійно передає його місце розташування супутнику Starlink.

"Таким чином оператор дрона може бачити його позицію, оскільки вона передається каналом Starlink, який з'єднує дрон з оператором. Оператор може використовувати цей канал, щоб передавати команди дрону, коригуючи курс і забезпечуючи досягнення цілі", - додав він.

Також російські дрони часто використовують звичайні SIM-карти мобільних телефонів для формування комунікаційної мережі всередині рою дронів.

"Таким чином дрони можуть постійно обмінюватися інформацією про свій стан, тактичну обстановку і потенційні загрози, такі як заходи протидії дронам", - пояснив Вітінгтон.

До слова, 14 січня Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".

