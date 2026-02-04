ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Федоров пояснив, чому військовим критично важливо верифікувати термінали Starlink

Середа 04 лютого 2026 10:28
Федоров пояснив, чому військовим критично важливо верифікувати термінали Starlink Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони, щоб вони продовжили працювати після блокування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Читайте також: Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили

"Продовжується процес верифікації Starlink в Україні. Громадяни активно вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу", - заявив Федоров.

За його словами, наразі критично важливо верифікувати всі термінали, які використовуються у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

Він також підкреслив, що для цього не треба ставити термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування.

Згодом процес буде побудований так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", - додав міністр оборони України.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що війська РФ дедалі частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську систему протиповітряної оборони.

Того ж дня Михайло Федоров повідомив, що Міноборони України оперативно зв’язалося з SpaceX для вирішення проблеми.

Федоров також повідомив, що на території України працюватимуть лише авторизовані термінали Starlink. Це буде наступним кроком у боротьбі з використанням росіянами супутникового інтернету на своїх дронах.

