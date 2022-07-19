Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ, а очередная страна собирает деньги на Bayraktar: новости за 18 июля

Экс-начальника крымского СБУ арестовали без возможности залога, президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ, очередная страна собирает деньги на Bayraktar для Украины. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 июля - в материале РБК-Украина.

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Экс-начальника крымского СБУ арестовали без возможности залога

Бывшему начальнику крымского управления Службы безопасности Украины Олегу Кулиничу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также сообщается, что ему объявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 255 (создание преступного сообщества или организации, а также участие в ней);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе секретных сведений для иностранного государства).

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, получат отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная рада поддержала в первом чтении.

За основу проголосовало 298 депутатов.

На очереди еще 28. Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Идет кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.

Очередная страна собирает деньги на Bayraktar для Украины

В Норвегии запустили кампанию по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины.

В рамках кампании планируется собрать 55 миллионов крон и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Организаторы сбора средств рассказали, каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон.

Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022

Сборная Украины финишировала третьей в медальном зачете Всемирных игр 2022 года в американском Бирмингеме и побила собственный рекорд золотых наград в истории.

Всемирные игры-2022 завершились победой сборной Германии в медальном зачете. Украинская команда заняла 3-е место, набрав в сумме 45 наград.

В Украину идет 35-градусная жара

В Украину до конца недели вернется жаркая погода - местами ожидается +35 градусов. Осадков на неделе будет мало, а пока температура будет по большей части умеренной - где-то теплее, где-то свежее.

Что будет дальше с погодой – читайте в материале Styler.