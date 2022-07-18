РФ утром обстреляла Торецк, снаряд попал в двухэтажку: много погибших, ранены
Утром в понедельник, 18 июля, российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов попал в двухэтажный дом, в результате чего 6 человек погибли, 2 удалось спасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"При проведении поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, 1 из которых умер в больнице", - говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, по состоянию на 8.20 поисковые работы завершены.
Как сообщалось, в ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.
Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в Часовом Яру. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.