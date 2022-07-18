ВСУ отбили ряд штурмов россиян под Северском и Бахмутом: сводка Генштаба

Украинские военные не дали россиянам продвинуться в направлении Северска и Бахмута Донецкой области. Штурмы россиян были провальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

Продолжаются 145 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области), но эта информация не соответствует действительности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.