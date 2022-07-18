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В Новой Каховке прогремели взрывы, зафиксирован прилет

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Новая Каховка, Понедельник 18 июля 2022 19:26
В Новой Каховке прогремели взрывы, зафиксирован прилет Фото: столб дыма на месте взрывов в Новой Каховке (facebook.com/oleh.baturin)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) прогремели взрывы. Сообщается о прилете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку? Зафиксирован прилет по россиянам в районе асфальтного завода на объездной", - отметил он и опубликовал фото.

В Новой Каховке прогремели взрывы, зафиксирован прилет

Фото: Новая Каховка после прилета (facebook.com/sergey.khlan)

Информацию о взрывах также подтвердил журналист Олег Батурин.

"После взрывов горит в районе Каховского шлюза и в соснах за микрорайоном Сокол", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке в Новой Каховке.

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