В Новой Каховке прогремели взрывы, зафиксирован прилет
В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) прогремели взрывы. Сообщается о прилете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.
"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку? Зафиксирован прилет по россиянам в районе асфальтного завода на объездной", - отметил он и опубликовал фото.
Фото: Новая Каховка после прилета (facebook.com/sergey.khlan)
Информацию о взрывах также подтвердил журналист Олег Батурин.
"После взрывов горит в районе Каховского шлюза и в соснах за микрорайоном Сокол", - отметил он.
Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке в Новой Каховке.
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