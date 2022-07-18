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Россияне заявили о якобы захвате Северска. Город под контролем ВСУ

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Северск, Понедельник 18 июля 2022 17:36
Россияне заявили о якобы захвате Северска. Город под контролем ВСУ Фото: Северск остается под контролем ВСУ (freeradio.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области). Данная информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Северск якобы перешел под оперативный контроль так называемых "союзных сил", а бои ведутся в окрестностях.

Как заявил начальник местной военной администрации Алексей Воробьев, город по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины.

"Это все ложь. Я только оттуда - ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных сил Украины. Северск - это Украина", - отметил он.

Ситуация в Северской общине по состоянию на сегодня остается напряженной, оккупанты обстреляли соседнее село Серебрянка.

Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.

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