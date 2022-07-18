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В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации: о ком речь

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 15:19
В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации: о ком речь Фото: в Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации (zoda.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, получат отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная рада поддержала в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

За основу проголосовало 298 депутатов.

Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре. На правки дается 7 дней.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Следует отметить, что в настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Как известно, в Украине с 25 ферваля проходит всеобщая мобилизация. 22 мая депутаты ВР приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа.

Ранее мы писали, кто освобождается от призыва на военную службу во время мобилизации.

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