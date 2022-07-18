Экс-начальника крымского СБУ арестовали без возможности залога
Бывшему начальнику крымского управления Службы безопасности Украины Олегу Кулиничу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.
Также сообщается, что ему объявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 255 (создание преступного сообщества или организации, а также участие в ней);
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе секретных сведений для иностранного государства).
В рамках расследования установлено, что Кулинич сотрудничал с представителями спецслужб Российской Федерации и передавал им разведывательную информацию. Кроме того, он участвовал в подрывной деятельности против Украины.
Напомним, Кулинича задержали 16 июля в ходе совместной операции СБУ и ГБР.
Источники РБК-Украина сообщили, что на момент задержания он был помощником главы СБУ Ивана Баканова. Накануне президент отстранил последнего из-за массовых фактов госизмены и коллаборационной деятельности сотрудников спецслужбы, которые остались на оккупированных территориях.
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