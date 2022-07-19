Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ, а чергова країна збирає гроші на Bayraktar: новини за 18 липня

Екс-начальника кримського СБУ заарештували без можливості застави, президент Володимир Зеленський анонсував нові звільнення у СБУ, чергова країна збирає гроші на Bayraktar для України. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 15 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Екс-начальника кримського СБУ заарештували без можливості застави

Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Також повідомляється, що йому оголошеон підозри за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 255 (створення злочинної спільноти або організації, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч.5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі секретних відомостей для іноземної держави).

На черзі ще 28. Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ

Найближчим часом будуть звільнені ще 28 посадових осіб Служби безпеки України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"І ще одна важлива новина про Службу безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання про звільнення двадцяти восьми посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі - незадовільні результати роботи", - зазначив він.

В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації

Українці, які втратили близьких родичів в результаті повномасштабної війни, отримають відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроект Верховна рада підтримала в першому читанні.

За основу проголосувало 298 депутатів.

Чергова країна збирає гроші на Bayraktar для України

У Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України.

В рамках кампанії планується зібрати 55 мільйонів крон і передати їх до фонду допомоги при посольстві України. Організатори збору коштів розповіли, кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 не менше 10 крон.

Україна оновила власний медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022

Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії.

Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла 3-тє місце, набравши в сумі 45 нагород.

В Україну суне 35-градусна спека

В Україну до кінця тижня повернеться спекотна погода - місцями очікується +35 градусів. Опадів на тижні буде мало, а поки що температура буде здебільшого помірною - десь тепліше, десь свіжіше.

Що буде далі з погодою – читайте в матеріалі Styler.