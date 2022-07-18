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На очереди еще 28. Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 22:35
На очереди еще 28. Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.

Напомним, накануне Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

РБК-Украина разбиралось в причинах громких кадровых решений, а также что грозит руководителям Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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