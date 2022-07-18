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Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022

Новина українською →
США, Понедельник 18 июля 2022 10:51
Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022 Фото: Украинские каратисты – медалисты Всемирных игр-2022 (facebook.com/scu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины финишировала третьей в медальном зачете Всемирных игр 2022 года в американском Бирмингеме и побила собственный рекорд золотых наград в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Всемирные игры-2022 завершились победой сборной Германии в медальном зачете. Украинская команда заняла 3-е место, набрав в сумме 45 наград.

Этот результат стал для украинцев лучшим в истории Игр. Раньше наивысшим достижением сборной Украины было 5-е место общекомандного зачета в 2017 году.

Кроме того, команда этого года обновила сразу два национальных рекорда – по количеству наград всех достоинств (45) и "золота" в частности (16). Предыдущие самые высокие показатели были на уровне 29 и 10 медалей соответственно.

В рамках Всемирных игр-2022 золотые награды для Украины завоевали:

  • Анжелика Терлюга (каратэ)
  • Анита Серегина (каратэ)
  • Алексей Бычков (пауэрлифтинг)
  • Владимир Рисев (пауэрлифтинг)
  • Важа Даиаури (сумо)
  • Светлана Яремка (сумо)
  • Иванна Березовская (сумо)
  • София Гречко (подводное плавание)
  • Богдан Колмаков (паркур)
  • Виктория Козловская и Таисия Марченко (спортивная акробатика)
  • Богдан Пограничный и Даниил Стецюк (спортивная акробатика)
  • Даниил Фильченко (воднолыжный спорт)
  • Богдан Мочульский (джиу-джитсу)
  • Анастасия Кулинич (муай тай)
  • Игорь Любченко (муай тай)
  • Олег Приймачев (муай тай)

Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022

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