Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022
Сборная Украины финишировала третьей в медальном зачете Всемирных игр 2022 года в американском Бирмингеме и побила собственный рекорд золотых наград в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Всемирные игры-2022 завершились победой сборной Германии в медальном зачете. Украинская команда заняла 3-е место, набрав в сумме 45 наград.
Этот результат стал для украинцев лучшим в истории Игр. Раньше наивысшим достижением сборной Украины было 5-е место общекомандного зачета в 2017 году.
Кроме того, команда этого года обновила сразу два национальных рекорда – по количеству наград всех достоинств (45) и "золота" в частности (16). Предыдущие самые высокие показатели были на уровне 29 и 10 медалей соответственно.
В рамках Всемирных игр-2022 золотые награды для Украины завоевали:
- Анжелика Терлюга (каратэ)
- Анита Серегина (каратэ)
- Алексей Бычков (пауэрлифтинг)
- Владимир Рисев (пауэрлифтинг)
- Важа Даиаури (сумо)
- Светлана Яремка (сумо)
- Иванна Березовская (сумо)
- София Гречко (подводное плавание)
- Богдан Колмаков (паркур)
- Виктория Козловская и Таисия Марченко (спортивная акробатика)
- Богдан Пограничный и Даниил Стецюк (спортивная акробатика)
- Даниил Фильченко (воднолыжный спорт)
- Богдан Мочульский (джиу-джитсу)
- Анастасия Кулинич (муай тай)
- Игорь Любченко (муай тай)
- Олег Приймачев (муай тай)
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