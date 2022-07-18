Украина обновила собственный медальный рекорд на Всемирных играх-2022

Сборная Украины финишировала третьей в медальном зачете Всемирных игр 2022 года в американском Бирмингеме и побила собственный рекорд золотых наград в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Всемирные игры-2022 завершились победой сборной Германии в медальном зачете. Украинская команда заняла 3-е место, набрав в сумме 45 наград.

Этот результат стал для украинцев лучшим в истории Игр. Раньше наивысшим достижением сборной Украины было 5-е место общекомандного зачета в 2017 году.

Кроме того, команда этого года обновила сразу два национальных рекорда – по количеству наград всех достоинств (45) и "золота" в частности (16). Предыдущие самые высокие показатели были на уровне 29 и 10 медалей соответственно.

В рамках Всемирных игр-2022 золотые награды для Украины завоевали: