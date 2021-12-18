Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году

С наступлением нового года украинцев ожидают важные изменения. Повышение соцвыплат и тарифов, обязательные кассовые аппараты для ФОПов, вступление в силу ряда законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в январе 2022.
Подробно о том, что изменится в новом году – в материале РБК-Украина.
В 2022 году размер минимальной заработной платы вырастет на 200 гривен. Очередное повышение выплат до 6700 гривен заложено в госбюджете с 1 октября. До этого времени уровень минимальной зарплаты составит 6500 гривен.
Величина прожиточного минимума в новом году будет изменятся дважды На 1 января 2022 его размер останется на уровне 2393 гривны. С 1 июля прожиточный минимум составит 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен.
Для основных групп населения:
В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения в такие сроки:
Выплаты учащимся заведений профессионального среднего и высшего образования в новом году существенно вырастут.
1250 гривен будут получать студенты учреждений профессионального и профессионально-технического образования.
1510 гривен составит стипендия учащихся профессиональных учреждений на квалификацию "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр".
Студенты высших учебных заведений могут рассчитывать на стипендию 2000 гривен.
Повышение заработной платы врачам с нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Работники учреждений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300% до 500%.
Величина надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.
Однако с учетом доплат уровень зарплаты медика не должен быть ниже:
1 января 2022 года вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Срок его введения был отложен на год из-за протестов представителей бизнеса.
Кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФОПов, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп.
Предприниматель имеет возможность самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратный РРО или программный (ПРРО).
Государственная налоговая служба предлагает бесплатное программное обеспечение, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android (iOS - в разработке). В дальнейшем такое устройство можно использовать как кассовый аппарат.
Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО составят от 100% стоимости проданного товара до 150% стоимости товара - при повторном нарушении.
В случае подписания президентом принятого ВР закона об изменениях в Налоговый кодекс, с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также вырастут налоги для бизнеса в аграрной сфере.
Доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих - по ставке 18%.
Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение - дачные и садовые участки, земли в пользовании физлиц в пределах населенных пунктов, земли запаса.
Доход при продаже сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат будет облагаться налогом 18%.
Предприниматели, которые занимаются разведением домашней птицы (за исключением кур) будут исключены из 4-й группы плательщиков единого налога.
Юридические лица-руководители с налоговым долгом будут ограничены в возможности выезда за пределы Украины.
Для повышения обороноспособности страны и использования для этого наиболее широкого потенциала государства в Украине формируется национальное сопротивление. Закон об основах нацсопротивления начнет действовать с 1 января 2022.
Нацсопротивление включает Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, общевоенную подготовку населения.
Силы территориальной обороны комплектуются в мирное время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.
Военные части территориальной обороны будут располагаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч жителей.
Подготовка населения к национальному сопротивлению подразумевает проведение общевоенной подготовки граждан. Начальная будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебных сборов, курсов, занятий будут проходить граждане старше 18 лет, которые не служат в ВСУ, правоохранительных органах и других военных формированиях.
С 1 января повысятся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 грн до 2,14 гривен без НДС за распределение 1 кубометра голубого топлива.
Наибольшая стоимость у "Черновцыгаза" - 2,14 грн/куб.м, в то время как тариф "Киевгаза" будет на уровне - 0,33 грн/куб.м.
В то же время цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022, согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену.
Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 января останется неизменной, но уже весной цены могут вырасти с 8 до 20 гривен за поездку.
Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы пересматривать не будут.
При этом в КГГА опубликовали проект распоряжения с планируемыми ценами на проезд в коммунальном транспорте:
Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022. В него внесли работников:
В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци", чиновники, а также персонал учебных заведений.
Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной в 2022 году. Принятие соответствующего решения с окончательными рекомендациями ВОЗ и ЕС ожидается в январе.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, третья прививка от СOVID-19 будет наиболее актуальной для лиц с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован - более 9-10 месяцев.
Дополнительная доза усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.
Стоит отметить, что с 13 декабря 2021 Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса третьей дозой при условии, что для этого имеются медицинские показания (онкология, ВИЧ и др.).
Напомним, Кабмин в очередной раз продлил действие адаптивного карантина. Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Украине как минимум до 31 марта 2022.