Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать до марта
Сегодня, 15 декабря, в Украине официально продлили действие адаптивного карантина. Ограничения эпидемических зон будут действовать минимум в течение I квартала 2022 года.
Подробности адаптивного карантина - в материале РБК-Украина.
Что такое адаптивный карантин
Это введение мер с целью ограничения распространения заболевания. В то же время в разных областях действуют разные правила, в зависимости от эпидемической ситуации.
В первую очередь, ограничения нацелены на сохранение человеческих жизней.
Правила работы во время карантина
"Зеленая" зона:
Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.
"Желтая" зона:
Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.
Запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
- работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;
- работа спортзалов и бассейнов;
- деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не будут действовать если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов:
- "желтый" сертификат о вакцинации или бумажная справка 063-О (Карта профилактических прививок), которые действующие в течение 30 дней;
- "зеленый" сертификат о вакцинации, который действующий в течение года;
- международное свидетельство о вакцинации, которое действующее в течение года;
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Документ также действующий в течение года;
- отрицательный ПЦР-тест, или же тест на выявление антигена, которые действующие в течение 72 часов;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса, который действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза.
Добавим, что минимально возможные интервалы для доз вакцин составляют:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;
- Moderna-28 дней;
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 дней;
- Oxford / AstraZeneca - 28 дней.
"Красная" зона:
Запрещено:
- работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.
В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:
- "зеленый" сертификат о вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;
- сертификат о выздоровлении.
Добавим, что "желтый" сертификат о вакцинации не действует для работы и посещения заведений.
Какие правила действуют независимо от зоны:
- запрещается работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- запрещается передвижение на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрещается самовольно оставлять обсервацию или самоизоляцию.
Что продолжает работу независимо от зоны:
- банки;
- АЗС;
- ветеринарные магазины;
- аптеки;
- продовольственные магазины;