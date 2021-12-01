Зарплаты врачей поднимут с 1 января. Зеленский назвал суммы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплаты для врачей. Заработную плату для врачей поднимут с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на послание президента Раде.

По его словам, с 1 января зарплата врачей будет составлять минимум 20 тысяч гривен.

"Средняя зарплата врача по Украине будет 24 тысяч гривен", - заявил Зеленский.

Ранее в интервью "Радио Свобода" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен - для врачей.