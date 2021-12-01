ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зарплаты врачей поднимут с 1 января. Зеленский назвал суммы

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 10:24
Зарплаты врачей поднимут с 1 января. Зеленский назвал суммы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплаты для врачей. Заработную плату для врачей поднимут с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание президента Раде.

По его словам, с 1 января зарплата врачей будет составлять минимум 20 тысяч гривен.

"Средняя зарплата врача по Украине будет 24 тысяч гривен", - заявил Зеленский.

Ранее в интервью "Радио Свобода" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен - для врачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Зарплата в Украине
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины