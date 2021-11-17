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Цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, - Кличко

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Среда 17 ноября 2021 20:00
Цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, - Кличко Фото: проезд в транспорте Киева не подорожает до конца отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киев оказался в сложной экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители. В то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду.

"То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - заявил Кличко.

В то же время несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

"Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принятое решение!", - добавил Кличко.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, какие цены на общественный транспорт и проездные билеты следует ожидать в Киеве.

В то же время РБК-Украина сообщало, при каких условиях тариф на транспорт в Киеве могут не повысить.

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Виталий Кличко Киев Цены на проезд
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